Российские военные «ослепляют» украинские дроны мультфильмом «Ну, погоди!»

Он уточнил, что сначала система перехватывает сигнал и определяет принадлежность дрона. После этого устройство начинает подменять изображение. По словам офицера, такая система радиоэлектронного подавления получила название «Маркер Герц». Военнослужащий принимал участие в её разработке, когда руководил специализированной мастерской. Кроме того, специалисты испытывали ещё одно устройство под названием «Зеркало». Его описывают как компактную и мощную систему для противодействия беспилотникам.