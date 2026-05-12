Новосибирская область получила 1,25 млн доз антиящурной вакцины

В 2026 году в регионе стартует масштабная кампания по предотвращению ящура. Министерство сельского хозяйства России уже организовало три федеральные закупки вакцины для Новосибирской области, в результате которых было поставлено более 1,25 миллиона доз.
Препараты предназначены для защиты крупного рогатого скота, овец, коз и других сельскохозяйственных животных. Иммунитет формируется через три недели после вакцинации. Последняя закупка, проведённая в апреле, добавила ещё 400 тысяч доз, которые будут доставлены осенью. Примечательно, что эти дозы упакованы по 100 штук, что отличается от практики в других регионах.
Кроме того, в области ведётся подготовка к лабораторной диагностике заболевания. Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения приобрёл наборы реагентов для выявления вируса методом ПЦР.
Распределением вакцины занимается управление ветеринарии региона. Ящур остаётся серьёзной угрозой для животноводства, поэтому профилактические меры принимаются на системном уровне по всей стране.
Татьяна Картавых