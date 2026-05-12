Мошенники взялись за детей: вскрылась новая схема обмана с летним лагерем

Перед летним сезоном мошенники активизировали создание поддельных интернет-ресурсов. Аферисты копируют сайты детских лагерей и турфирм, а также создают поддельные сообщества в соцсетях. Об этом сообщила юрист Елена Браун для РИА Новости.
«Преступники создают поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе “Артек” и “Смена”, а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе», — сказала собеседница агентства.
Еще один прием мошенников — заманивание низкими ценами и «горящими» распродажами. Злоумышленники также создают искусственный ажиотаж — якобы путевок осталось мало. Когда жертва переводит средства, мошенник исчезает, напомнила эксперт.
