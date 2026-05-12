Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники взялись за детей: вскрылась новая схема обмана с летним лагерем

Юрист Браун: Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей.

Источник: Комсомольская правда

Перед летним сезоном мошенники активизировали создание поддельных интернет-ресурсов. Аферисты копируют сайты детских лагерей и турфирм, а также создают поддельные сообщества в соцсетях. Об этом сообщила юрист Елена Браун для РИА Новости.

«Преступники создают поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе “Артек” и “Смена”, а также туристических фирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе», — сказала собеседница агентства.

Еще один прием мошенников — заманивание низкими ценами и «горящими» распродажами. Злоумышленники также создают искусственный ажиотаж — якобы путевок осталось мало. Когда жертва переводит средства, мошенник исчезает, напомнила эксперт.

Как ранее писал KP.RU, аферисты начали обманывать детей ради доступа к учетным данным для входа в соцсети.