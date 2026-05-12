Мурашко поблагодарил работающих в зоне СВО российских медсестёр

Ранее сообщалось, что слова президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине «идёт к завершению», могут указывать на подготовку мирного соглашения. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Кнутов. Эксперт предположил, что заявление российского лидера может свидетельствовать о переходе ситуации к новому этапу. По его оценке, Москва показывает готовность к завершению конфликта, но только при соблюдении российских условий безопасности. Кнутов также отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от России и Украины, но и от позиции западных государств, которые продолжают поддерживать Киев.