Комсомольчанин нашёл чужую карту у подъезда, закупился и получил условку

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор мужчине, который решил, что чужая банковская карта — это удачная находка, а не чужая собственность, и использовал её для оплаты товаров. Ущерб составил 11 500 рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
Подсудимый обнаружил карту у подъезда и, вместо того чтобы попытаться вернуть ее владельцу, отправился прямиком в продуктовый киоск. Там он несколько раз приложил карту к терминалу, оплачивая покупки бесконтактным способом. После этого скрылся, видимо, полагая, что такая мелочь никого не заинтересует.
Действия квалифицировали по серьезной статье — кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Однако в суде мужчина повел себя грамотно: полностью признал вину, раскаялся, активно помогал следствию и добровольно возместил ущерб. Суд также учел наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не нашли.
В итоге приговор получился относительно мягким: шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком девять месяцев. Все это время осужденный будет находиться под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Приговор пока не вступил в законную силу.