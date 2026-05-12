19 семей ветеранов СВО уже получили соцконтракты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае семьи ветеранов специальной военной операции могут заключить социальный контракт на развитие своего дела. С начала 2026 года заключено 590 таких контрактов, 19 из них — с участниками СВО и их семьями. Всего поддержку получили более 1 607 человек. Программа действует в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Условия участия предполагают, что среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина должен быть ниже прожиточного минимума в крае, который в 2026 году установлен на уровне 23 106 рублей. С января 2026 года участники СВО могут заключить контракт на развитие бизнеса без оценки нуждаемости (однократно) — по рекомендации фонда «Защитники Отечества». Супруги участников СВО с инвалидностью I или II группы тоже могут получить помощь, если они безработные или ищут работу.
Выплаты по соцконтракту различаются в зависимости от целей: на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности предусмотрено до 350 000 рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 000 рублей, а на поиск работы — 23 581 рубль ежемесячно в течение четырёх месяцев. Срок действия контракта также зависит от направления: до 12 месяцев на бизнес и подсобное хозяйство, до 9 месяцев на поиск работы и до 6 месяцев на преодоление сложной жизненной ситуации.
Перед подачей заявления на заключение контракта по направлениям бизнеса или подсобного хозяйства необходимо пройти тестирование на уровень предпринимательской компетенции. В случае неудовлетворительного результата заявитель имеет право на бесплатное обучение в центре «Мой бизнес». Документы можно подать через «Госуслуги», МФЦ или центр соцподдержки.
Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru