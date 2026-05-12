В F6 сообщили о схеме мошенников с розыгрышем "контейнеров с авто"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мошенники подстроились под контент блогеров с покупкой и «распаковкой» контейнеров с неизвестным содержимым и изобрели на этой почве схему, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.
Схема базируется на блогерском контенте: те выкупают ненужные контейнеры, получая в пользование и их содержимое. Блогеры снимают видео без участия зрителей, мошенники же, используя образ реальных селебрити, утверждают, что проводят розыгрыши среди подписчиков.
Суть схемы — заставить человека заплатить от 5 тыс. до 35 тыс. рублей за право поучаствовать в записи ролика и вскрыть один контейнер — в каждом из них якобы может быть автомобиль на сумму не менее 75 тыс. рублей. В F6 отметили, что схему уже заметили сами блогеры и предупредили о ней подписчиков.
По утверждению специалистов, контент с неизвестными контейнерами популярен, поэтому и стал основой для мошеннической схемы. Схема распространилась в Telegram, но, как заверил аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection в F6 Алексей Литвинов, известные компании мошеннические домены уже заблокированы, аккаунты и сообщества в Telegram — либо заблокированы, либо помечены как опасные.