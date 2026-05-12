Сосновоборца осудили за смертельное нападение на автомобилиста (видео)

В Красноярском крае суд признал 34-летнего жителя Сосновоборска виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть, и повреждении чужого имущества.
Первое преступление было совершено в июне 2025 года. Установлено, что пьяный мужчина пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, но 19-летний водитель, двигавшийся на зеленый свет, не пропустил его. Спустя несколько минут на другом перекрестке этот же пешеход увидел ту самую машину, подошел к окну водителя и начал его избивать, нанося удары по лицу и в область шеи.
«Водитель резко нажал на газ, но нападавший еще какое-то время бежал за автомобилем, удерживая парня за одежду. Он смог отъехать на соседнюю улицу, но спастись не удалось: от полученной тупой травмы шеи у него рефлекторно остановилось сердце и он скончался за рулем», — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, в марте 2025 года фигурант, также в нетрезвом состоянии, повредил чужой автомобиль после конфликта с таксистом. Причиненный ущерб составил 87 тыс. рублей.
По совокупности преступлений суд приговорил злоумышленника к 10 годам исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года.
