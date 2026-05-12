Красноярский «Енисей» победил в последнем домашнем матче сезона

Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» провели домашний поединок 33-го тура Первой лиги против «Арсенала» из Тулы. Игра прошла на Центральном стадионе и завершилась победой сибиряков со счетом 1:0. Единственный мяч, принесший успех хозяевам поля, забил форвард Астемир Хашкулов ударом с одиннадцатиметровой отметки на 28-й минуте матча. Этот гол стал для нападающего шестым в нынешнем чемпионате. По итогам 33 матчей команда набрала 49 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Добавим, что данная игра стала последней домашней встречей сезона для красноярцев. Заключительный гостевой матч чемпионата «Енисей» проведет 16 мая в Москве против столичного «Торпедо».