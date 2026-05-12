Красноярский молодежный центр «ПроТехно» подвел итоги работы за 2025 год

Молодежный центр Красноярска ЦТТ «ПроТехно» рассказал о направлениях деятельности и представил отчет о работе за 2025 год. В центре завершили благоустройство территории — возле здания полностью обновили асфальтовое покрытие.
Сегодня «ПроТехно» продолжает развивать направления технического творчества для молодежи. Здесь молодые красноярцы могут заниматься робототехникой, программированием, 3D-моделированием, изучать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также осваивать работу на современном оборудовании в мастерских и коворкингах.
В 2025 году специалисты центра провели четыре хакатона и соревнования по программированию «ИТ-Кубок», участие в которых приняли более 140 человек.
«В прошлом году мы отметили 25 лет молодежного центра, и после модернизации вновь открыли двери, начали активно набирать клубы и кружки в мастерских. Сейчас среди самых востребованных направлений — работа с ЧПУ, лазерными и фрезерными станками, проект “Академия неба”, где участники знакомятся с БПЛА и учатся управлять ими. Также в мае 2025 года мы выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта “Креативный пульс”», — рассказал директор молодежного центра «ПроТехно» Дмитрий Григорьев.
Также в центре есть второе открытое пространство «Место» на Парашютной, 8а. Здесь расположены открытый коворкинг, арт-мастерская, мастерская ручного труда, клуб просмотров и обсуждений фильмов «Киномания», а также сообщество «Конструкторское бюро» по сборке конструкторов из фанеры.
