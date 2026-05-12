Зеленский не согласится на мир, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он уточнил, что это связано с коррупционным скандалом на Украине.
«Конфликт продолжится и никакие переговоры не состоятся. Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что, по его мнению, продолжение конфликта является единственным шансом для Зеленского и его окружения сохранить позиции.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.