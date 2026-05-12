"Состояние критическое": инфекционист рассказала о смертности от хантавируса

Смертность при тяжелых формах хантавируса достигает 40%. Заражение возможно и без прямого контакта с грызунами. Об этом заявила врач-инфекционист Наталья Шведова в интервью «Ленте.ру».
Шведова уточнила, что в России и Европе хантавирусы чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Его сложность заключается в длительном инкубационном периоде, который может достигать месяца.
«Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40 процентов», — сказала врач.
Шведова добавила, что в России в 2024 году было зарегистрировано около 3,4 тысячи заболевших. При этом вакцины от хантавируса не существует, а специфическая терапия ограничена.
Ранее KP.RU сообщал, что на круизном лайнере MV Hondius выявлено уже семь случаев заражения хантавирусом, три из них закончились летально. Десятки туристов успели покинуть судно еще до того, как стало известно о наличии на борту опасной инфекции.