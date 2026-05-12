Российский постпред объяснил, при каком условии ОБСЕ продолжит существовать

При отсутствии эффективности будущее ОБСЕ туманно. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, организации необходимо доказать сою эффективность. Если же этого не произойдет, ОБСЕ ждет бесславный конец.
«Она может превратиться в обычный европейский междусобойчик, как это уже произошло, например, с Советом Европы», — сказал он.
Сейчас еще шанс спасти организацию есть, уточнил Полянский. Однако это работа коллективная, и одних усилий России, Белоруссии и других единомышленников недостаточно.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Запад, по сути, уничтожает ОБСЕ. Россия пока не знает, как с этим быть. Москва продолжит наблюдение и потом уже решит, что делать с организацией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что большинство стран-участниц ОБСЕ не пытаются перечить США.