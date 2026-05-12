ИИ-кавер «Седой ночи» в исполнении Уэста набрал 29 млн просмотров

Ранее бывший клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин положительно оценил нейросетевой кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста. Он также добавил, что подобные проекты строятся на уже существующем материале. При этом новые треки могут набирать популярность, однако спрос на выступления остаётся ключевым фактором. Музыкант отдельно прокомментировал и другие переделки, включая «Белые розы», указав, что такой формат не связан с настоящим творчеством.