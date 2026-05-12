В Шушенском состоялась Спартакиада «Преодолевая, побеждай!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 мая в Шушенское состоялась межмуниципальная инклюзивная спартакиада «Преодолевая, побеждай!» среди ветеранов боевых действий и участников СВО. Соревнования объединили представителей шести округов юга Красноярского края.
Участники соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, армрестлинге и шахматах.
По итогам напряженной борьбы в каждом виде программы были определены сильнейшие. Победители и призеры получили заслуженные медали, почетные грамоты и памятные подарки, сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества».