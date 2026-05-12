В ГД рассказали, кому положены льготы на оплату коммунальных услуг

«Кому положены федеральные льготы — Герои России/СССР, Герои Труда — 100% компенсация. Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, участники СВО, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, “чернобыльцы” и приравненные к ним — скидка 50%. Многодетные семьи — скидка не менее 30%, но регионы могут ее повышать, исходя из своего бюджета», — рассказал депутат.
При этом депутат отметил, что многие регионы расширяют список льготных категорий за свой счет. В частности, некоторые регионы устанавливают отдельные региональные льготы для пенсионеров, работников соцсферы и ветеранов труда.
Кошелев подчеркнул, что граждане, которые не относятся к «льготникам», но платят за квартиру больше 22% от общего дохода семьи (в некоторых регионах порог ниже, например, 15−18%), имеют право на субсидию. «С 2026 года при расчете учитывают новый прожиточный минимум, в среднем 18 939 рублей, и, если доход ниже этой планки, применяется понижающий коэффициент, увеличивающий сумму выплаты», — добавил он.