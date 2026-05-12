Первый в Хабаровском крае фиджитал-центр откроется в июне

Открытие первого в Хабаровском крае фиджитал-центра приурочат к началу второго этапа Всероссийского фестиваля цифрового спорта, который пройдёт в Хабаровске с 6 по 7 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новая площадка будет работать на территории ледовой арены «Ерофей» — она объединит виртуальный и реальный спорт.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, фиджитал-центр был построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Инновационная площадка станет частью всероссийского движения «фиджитал».
Отметим, что старт развитию фиджитал спорта в нашей стране был положен на первых «Играх будущего», которые прошли в Казани. После их проведения, по поручению главы государства, Минспорта РФ разработало программу по созданию специализированных «умных площадок» и фиджитал-центры — один из их форматов.
— После проведения «Игр будущего» Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что это направление — наше будущее, и необходимо детей из виртуальности приводить в реальность. Благодаря губернатору Дмитрию Демешину Хабаровский край стал одним из первых субъектов ДФО, где уже построен фиджитал-центр, — сказал директор краевой спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей» Константин Юров.
Первый фиджитал-центр в Хабаровске будет располагать тремя зонами: компьютерным залом на 20 мест, площадкой с игровыми консолями и VR-пространство. В здании предусмотрели раздевалки для спортсменов, душевые кабинки, медицинский кабинет, комнату для серверов, ресепшн и даже фуд-корт. Но это ещё не всё.
На открытой площадке у фиджитал-центра уже оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, площадка для стритбола и комплекс для занятий воркаутом. Для зрителей построена трибуна на 64 посадочных места. Не забыли про современное освещение, видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi, музыкальное оборудование и зарядки для гаджетов.
— До нас дошел модуль фиджитал-центра в самом доработанном виде. Если раньше такие центры размещались в существующих помещениях, например, на базе физкультурно-оздоровительных комплексов или переоборудованных зданиях, то здесь мы получили полностью готовый модуль для проведения всех фиджитал-мероприятий, — подчеркнул руководитель краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Михаил Репка.
Сейчас специалисты занимаются настройкой оборудования центра. Для наладки цифровой инфраструктуры в Хабаровск приехал официальный представитель российского разработчика «Мой фиджитал» Иван Васюк. Он отметил, что уже практически завершено создание гибридной системы, которая будет помогать работе объекта. Закончена настройка, установлены игры, ведётся работа в VR-зоне и в зале с консолями.