Жалобы на микрофинансовые организации в России выросли почти на 50%

В январе — марте 2026 года Банк России получил около 14 тыc. жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Это на 47% больше, чем в первом квартале 2025 года. Чаще всего претензии касаются возврата денег за дополнительные услуги и отказов МФО предоставить копии документов о начисленных процентах, остатке долга или о его погашении.