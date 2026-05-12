Жалобы на микрофинансовые организации в России выросли почти на 50%

В январе — марте 2026 года Банк России получил около 14 тыc. жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Это на 47% больше, чем в первом квартале 2025 года. Чаще всего претензии касаются возврата денег за дополнительные услуги и отказов МФО предоставить копии документов о начисленных процентах, остатке долга или о его погашении.
Выяснилось, что резкий рост жалоб на МФО отчасти связан с активностью антиколлекторов или так называемых «раздолжнителей». Они обещают заемщикам решить проблемы с просроченными долгами. Берут оплату за свои услуги, готовят шаблонные безосновательные жалобы, направляют их регулятору и после этого исчезают.
«Заемщик думает, что его проблема решена, но на самом деле долг никуда не исчезает и человек просто теряет деньги», — гласит информация на портале «Финансовая культура» ЦБ РФ.
Регулятор напоминает гражданам о легальных способах решения проблем с долгами. Договориться об отсрочке или реструктуризации задолженности можно напрямую с кредитором или коллекторами, которые заинтересованы в возврате денег и обычно открыты к диалогу.
Если же договоренности достичь не удалось, а денег на погашение нет и не предвидится, крайней мерой может стать процедура банкротства. Она влечет за собой финансовые ограничения, но позволяет выбраться из долговой ямы.
Банкротство можно оформить через суд с привлечением финансового управляющего или в упрощенном порядке через многофункциональный центр (МФЦ). Внесудебное банкротство бесплатно и не требует посредников, однако доступно только при условии, что ранее суд уже не смог взыскать с должника средства из-за отсутствия у того имущества и доходов.
