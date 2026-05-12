В РФ могут появиться более десяти новых медицинских специальностей с 1 сентября

Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших профессий.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября 2026 года. Это следует из проекта приказа Минздрава РФ.

Согласно документу, в номенклатуру предлагается включить, в частности, должности врача по медицине здорового долголетия, врача физической и реабилитационной медицины, врача-медицинского микробиолога, медицинского логопеда, медицинского психолога, нейропсихолога, специалиста по физической реабилитации (кинезиоспециалиста), специалиста по эргореабилитации (эргоспециалиста), а также нутрициолога.

Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей, среди которых врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской (районный), фельдшер-нарколог и некоторые другие. Для уже работающих специалистов эти должности сохранятся.