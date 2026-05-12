В МЧС подсчитали количество пожаров в Красноярском крае на майских праздниках

С 9 по 11 мая в Красноярском крае потушили 46 пожаров.

С 9 по 11 мая в Красноярском крае потушили 46 пожаров. В 21 случае горели трава и мусор, рассказали в краевом МЧС.

Погибших за эти дни не зарегистрировано. При этом 9 мая в Назарово и селе Маринино Курагинского округа пострадали два человека. По предварительным данным, причиной происшествий стало короткое замыкание. Пожарно-спасательные подразделения также 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Специалисты продолжают оповещать жителей и следить за ситуацией в регионе.

В Красноярском крае действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на бесплатную прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.

