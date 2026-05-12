Заглох посреди потока: в Красноярске сотрудники ДПС помогли водителю в беде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время патрулирования на улице Калинина инспекторы заметили «Мазду», которая остановилась прямо на дороге и создала затор. Оказалось, у автомобиля неожиданно сел аккумулятор.
Мужчина не смог самостоятельно запустить двигатель и обратился за помощью к полицейским. Сотрудники ДПС подключили зарядное устройство и помогли завести машину.
В Госавтоинспекции напомнили, что стоит регулярно проверять состояние аккумулятора, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.
