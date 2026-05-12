Сосновоборца, по вине которого умер 19-летний парень, осудили на 10 лет

33-летний житель Сосновоборска отправится в колонию на десять лет за нападение на 19-летнего парня, в результате которого юноша скончался.
Как рассказали в прокуратуре, трагический инцидент произошёл в июне 2025 г.
Парень-водитель не уступил дорогу нетрезвому пешеходу, который пытался пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Через несколько минут — уже на другом перекрёстке — пьяный мужчина увидел и узнал «обидчика», подошёл к окну машины и атаковал парня, нанося удары по лицу и шее.
Пытаясь спастись от агрессора, юноша резко нажал на газ, но мужчина ещё какое-то время держал водителя за одежду, двигаясь рядом с автомобилем. В конце концов, молодой человек сумел оторваться от нападавшего. Но от полученной тупой травмы шеи у него рефлекторно остановилось сердце — парень скончался за рулём на одной из соседних улиц.
Известно, что несколькими месяцами ранее — в марте 2025 г. — агрессор, также будучи пьяным, повредил чужой автомобиль после конфликта с таксистом. Тогда ущерб составил 87 тысяч рублей.
«Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть — ч. 4 ст. 111 УК РФ — и повреждении чужого имущества — ч. 1 ст. 167 УК РФ. Ему назначено наказание в виде десяти лет одного месяца десяти дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортом на два года», — отметили в прокуратуре.