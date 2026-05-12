Почти в половине песен в России нашли признаки пропаганды наркотиков: озвучены шокирующие цифры

Более 40% треков в российских стримингах требуют переработки из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом следует анализ юридической компании, с которым ознакомилось издание «Ведомости».
Специалисты изучили более 840 песен различных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года. Наибольшие юридические риски выявлены в хип-хопе — доработка требуется в среднем 50% треков. В некоторых каталогах цифра достигает 80%. В поп-музыке и роке доля проблемных треков составляет от 7 до 18%.
Исследование также показало, что 31,5% нарушений в треках — упоминания допустимости или привлекательности наркотиков.
Кроме этого, часто встречаются упоминания методов приобретения и употребления наркотических средств (29,2%) и названия самих веществ и соответствующий сленг (28,6%). Реже фиксируются отсылки к аптечной наркомании и прямое перечисление преимуществ употребления наркотиков.
Накануне рэпер OG Buda был оштрафован на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в треках.