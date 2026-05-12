В Волгоградской области рабочая неделя началась с беспилотной опасности

12 мая в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Рассылку соответствующих предупреждений в 5:45 начало МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.
Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона по возможности не выходить на открытые участки улиц и не приближаться к окнам.
Отметим, по данным мониторинговых каналов, дроны фиксируются с ростовского и тамбовского направлений в приграничных районах.
Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ.
