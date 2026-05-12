Глава МИД Литвы Будрис: ЕС должен вернуться к давлению на Россию

Европейский союз не должен возобновлять дипломатические контакты с Россией, считает министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
«Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию», — цитирует дипломата Reuters.
Так Будрис отреагировал на слова президента Владимира Путина о возможном участии бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в роли потенциального посредника в переговорах с Россией.
Ранее Путин заявил, что на Западе продолжаются попытки эскалации с Россией. По его словам, европейские страны стремились нанести Москве «сокрушительное поражение», однако эти планы провалились.
Президент отметил, что Россия имеет такую привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран.