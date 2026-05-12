С 12 мая стадион «Юность» будет доступен пермякам

Стадион «Юность» в Перми с 12 мая сделал доступными для всех желающих стритбольные площадки, дорожки для бега и катания на роликовых коньках, сообщает Минспорта Пермского края.
Беговые дорожки будут открыты ежедневно с 7 до 9 часов утра и с 19 до 21 часа. Стритбольные площадки — с 17 до 22 часов в будние дни и с 10 до 22 часов в выходные.
Доступ к спортивным объектам организован на платной основе через автоматизированный терминал у входа. Выход на беговую дорожку обойдётся любителям здорового образа жизни в 100 рублей, аренда шкафчика — вдвое дешевле. Прокат роликовых коньков не предусмотрен. Часовая аренда стритбольной площадки стоит 1500 рублей в час, баскетбольной — вдвое дороже.
Напомним, стадион «Юность» был реконструирован. На месте старой арены фактически возвели новую.