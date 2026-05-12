Ростов обошёл Мюнхен и Сан-Паулу в списке городов от Артемия Лебедева. Дизайнер, блогер и путешественник составил собственный рейтинг наиболее привлекательных для туристов городов мира.
В список вошли около тысячи населённых пунктов — от мировых мегаполисов до малых провинциальных центров. Ростов-на-Дону занял позицию в середине глобального рейтинга, опередив Мюнхен, Сиэтл, Сан-Паулу и ряд других известных городов. В российском сегменте списка донская столица расположилась на 39 месте.
Лидером рейтинга стал Будапешт. Замыкают список Катырык (Красноярский край) и Окуловка (Новгородская область). Среди российских городов первое место досталось Сатке, аутсайдером признан Горно-Алтайск.