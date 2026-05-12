В Ростовской области ночью уничтожили БПЛА

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Один БПЛА уничтожен в Ростовской области минувшей ночью, данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он на платформе «Макс».
Губернатор напомнил, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше