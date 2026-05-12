ВС России ослепляют беспилотники ВСУ, показывая им мультфильм «Ну, погоди!»

Российские военные в зоне проведения спецоперации стали использовать новые устройства для борьбы с украинскими БПЛА. Вместо реального изображения они подставляют операторам беспилотников советские мультфильмы. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».
— Одно изделие у нас показывало «Ну, погоди!», другое изделие — «Чебурашку и Гену», и «Следствие ведут Колобки» третье изделие показало. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит, и падает, — цитирует его РИА Новости.
Такая система подавления беспилотников называется «Маркер Герц», уточнил он. Военный выступал одним из ее создателей, когда возглавлял специализированную мастерскую.
12 мая взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги. В ночь на 12 мая истек срок перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы.
11 мая пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что все группировки российской армии в зоне проведения СВО продолжили строго соблюдать режим прекращения огня. Там также уточнили, что ВС РФ во время перемирия не наносили удары авиацией, артиллерией и беспилотниками по позициям противника.