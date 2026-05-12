Нижегородские семьи поборются в Уфе за 5 миллионов рублей на жилье

В Уфе с 11 по 14 мая проходит заключительный окружной полуфинал самого массового семейного проекта страны «Это у нас семейное». Об этом сообщили в АНО «Россия — страна возможностей». За право выйти в финал сражаются команды из всех 14 регионов Приволжья, включая Нижегородскую область.
В течение нескольких дней семейные команды из трех поколений пройдут серию интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний. Программа включает викторины от общества «Знание» и творческие задания, посвященные культурному коду России. Также участников ждет встреча с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, который входит в Наблюдательный совет конкурса.
Победители полуфинала представят Приволжье на большом финале в Москве в июле 2026 года. Главными призами проекта, реализуемого в рамках нацпроекта «Семья», станут 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия по России для всех финалистов.
Ранее сообщалось, что более 380 креативных проектов получили поддержку в Нижегородской области.