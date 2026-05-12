Детская площадка в ЕАО будет отремонтирована по требованию прокуратуры

Прокуратура ЕАО выявила серьёзные нарушения на детской игровой площадке в посёлке Смидович.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Смидовичского района выявила серьёзные нарушения на детской игровой площадке в посёлке Смидович Еврейской автономной области, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На объекте по пер. Почтовый спортивные тренажёры, качели и игровые комплексы оказались сломаны, а их элементы — деформированы и травмоопасны. При этом содержание и обслуживание оборудования не проводилось.

Надзорное ведомство направило в суд административное исковое заявление с требованием обязать местную администрацию включить площадку в реестр муниципального имущества и привести её в нормативное состояние. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.

Контроль за исполнением судебного решения и фактическим устранением нарушений возложен на соответствующие органы. Прокуратура продолжит следить за ходом работ до полного устранения выявленных недостатков.

Почта: red.habkp@phkp.ru