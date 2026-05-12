Народные приметы на 13 мая: чего нельзя делать в день Якова Теплого?

13 мая Церковь чтит апостола Иакова Зеведеева, в народном календаре — Яков Теплый. В старину эта дата была известна множеством примет и традиций. Знали наши пращуры и немало запретов, нарушение которых якобы могло обернуться потерей денег, любви и друзей. Расскажем, как нужно вести себя 13 мая, чтобы в жизни не началась черная полоса.
Народные приметы на 13 мая: что нельзя делать.
Этот день на Руси считали неблагоприятным, особенно для поездок и новых дел. Так, мудрецы не рекомендовали собираться в дальнюю дорогу. Якобы в чужих краях путник может сгинуть.
Нежелательно менять что-либо в своей жизни и даже распорядке дня. К примеру, если человек пропустил первый прием пищи, хотя всегда завтракает, знатоки примет сулили ему «пустой» день — иными словами, ни в чем не будет везти.
Не рекомендуется менять место жительства и устраиваться на работу. Для таких серьезных дел лучше выбрать более удачное время. Если же позабыть про это правило, счастья на новом месте точно не будет. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Если верите в приметы, не устраивайте праздники и посиделки с алкоголем. В давние времена бытовало мнение, что из-за этого в скором времени плакать придется.
Запрещается выбрасывать мусор в реки и озера, а также нецензурно браниться на берегу водоемов. Наши предки не сомневались: такое поведение разозлит русалок, а они считались очень мстительными — могут и на дно утянуть.
Не стоит проводить 13 мая в тоске да печали. Нарушивший данное предписание лишится поддержки друзей и уважения в обществе.
Чтобы не попасть в долговую яму, в день Якова Теплого не следует разбрасываться деньгами. Давать кому-либо взаймы также не рекомендуется — должник пропадет из вашего поля зрения и никогда с вами не рассчитается.
Тем, у кого частенько бывают скандалы в семье, на Руси не советовали ложиться спать в разное время и спать под двумя одеялами.
Если беспокоитесь о здоровье, постарайтесь не переедать 13 мая. В старину верили, что обилие пищи в этот день может надолго уложить человека в постель.
Наконец, никого не обманывайте. Согласно давним поверьям, врун вскоре сам пострадает от чьей-то лжи.
Народные приметы на 13 мая: что можно делать.
На Якова Теплого наши предки обычно держались ближе к дому, чтобы не расставаться с родными. Также они старались сохранять оптимизм и не расстраиваться по мелочам. Позитивный настрой считался на Руси залогом удачного года.
День верующие люди начинали с посещения храма. Святому Иакову молились о помощи в трудах и хорошем урожае.
Можно повидаться с друзьями, но шумных посиделок, тем более со спиртным, устраивать не следует.
День подходит для прогулок. В старину поговаривали, что нужно постоять на свежем воздухе, подставив лицо солнцу. Якобы это поможет зарядиться силой для физической работы.
Трудиться в этот день тоже можно, однако, от уборки лучше воздержаться: с пылью и грязью есть риск вымыть из дома удачу и благополучие.
Народные приметы о погоде на 13 мая.
Теплое утро 13 мая в старину считали предвестником богатого урожая. Зерна, овощей и фруктов будет в избытке — голода можно не бояться.
До обеда пошел дождь? Июнь будет холодным и «мокрым», настоящее лето начнется лишь в июле.
Если дует сильный ветер, до конца недели тепла не жди.
Много мошек кружатся на закате? Завтра на улице разогреет.
Если в ночном небе не видно звезд, следующий день окажется ненастным.
Круги вокруг луны на Руси называли знаком ясной погоды в ближайшее время.
Согласно наблюдениям наших предков, низко летящие птицы предсказывают трое суток дождей. Если пернатые попрятались, ночью в мае еще будут заморозки. А если они дерутся друг с дружкой, урожай в этом году окажется плохим.
Именинники 13 мая.
В этот день именины празднуют Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яков.