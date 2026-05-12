12 мая: какой сегодня церковный праздник

12 мая 2026 года, в понедельник, православная церковь отмечает день памяти целого сонма святых, чьи подвиги и мученическая кончина стали примером веры и преданности Христу. Этот день не является постным. Почитают в этот день девять мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Эти христиане пострадали за веру в конце III века (286−299 гг.) в городе Кизике (Малая Азия). Несмотря на пытки и угрозы, они не отреклись от Христа, проявив стойкость и верность. Также 12 мая вспоминают: Мучеников Диодора и Родопиана диакона, пострадавших в гонения императора Диоклетиана (284−305 гг.) за распространение православной веры среди язычников. Трёхсот мучеников, принявших смерть за веру в горах Дудиквати и Папати на территории современной Турции в период XVII-XVIII веков. Преподобномученицу Афанасию, чья жизнь оборвалась в 1932 году в годы гонений на Церковь. В этот же день чтится память подвижников: Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена египетского монастыря, жившего во II веке. Преподобного Нектария Оптинского (1928 г.) и преподобного Амфилохия Почаевского (1970 г.) — выдающихся старцев XX века, прославленных даром прозорливости, исцелений и духовного наставничества. Святителя Василия Острожского (1671 г.), одного из самых почитаемых святых Сербской Православной Церкви, известного как чудотворец и защитник православной веры.