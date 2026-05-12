В Уяре построили новую школу на 550 мест

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Уяре завершилось строительство школы по краевой программе «Развитие образования».
Школа рассчитана на 550 мест. Она откроет свои двери в сентябре.
В учреждении оборудованы учебные кабинеты, спортивные залы и зал хореографии, мастерские, медицинский блок, столовая и актовый зал. На прилегающей территории обустроены площадки для занятий физкультурой.
Помимо Уяра, в этом году также продолжается строительство школ в Канске, селах Алексеевка, Талое, Быстрая, Вознесенка, Емельяново, Зыково, Балахта. Еще в 11 школах проведут капитальный ремонт, сообщила пресс-служба краевого правительства.