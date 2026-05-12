Дети вступились за мать, которую минсоцзащиты намеревалось лишить родительских прав в Хабаровском крае

Краевое минсоцзащиты через суд добивалось, чтобы мать троих детей лишили родительских прав. Как выяснилось, ранее женщину ограничил в родительских правах Вяземский районный суд, с нее взыскали алименты. По мнению истца, после этого женщина не изменила образ жизни и отношение к воспитанию детей, материально им не помогает. Ответчица просила не лишать ее родительских прав. Ее несовершеннолетние дети в суде рассказали, что мама изменилась в лучшую сторону, проявляет заботу, и они против того, чтобы ее лишали родительских прав. Суд поддержал мать, отказал в удовлетворении иска минсоцзащиты.