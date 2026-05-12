В ЕАО подростки повредили памятник героям СВО, открытый всего три дня назад

По одной из предварительных версий, сделали это они ненарочно, а не из злого умысла.

В поселке Смидович Еврейской автономной области неизвестные повредили памятник участникам специальной военной операции, который торжественно открыли в Сквере Победы 8 мая. Об этом сообщили в местной администрации.

Монумент не простоял нетронутым и трех дней — после инцидента он получил серьезные повреждения. Власти района назвали случившееся варварским нападением и призвала жителей помочь в поиске виновных.

«Подобные поступки — проявление неуважения к защитникам, их семьям и всей стране. Если вы стали свидетелем этого преступления или обладаете какой-либо информацией о вандалах, сообщите в полицию», — заявили в районной администрации.

Однако уже вскоре появилась предварительная версия случившегося, которая несколько отличается от первоначальных громких заявлений. По данным прокуратуры ЕАО, речь может идти не о злом умысле, а о трагической случайности. В районе улицы Октябрьской двое несовершеннолетних играли возле монумента. Один толкнул другого, подросток упал на памятник и задел автомат, который отломился и рухнул на землю. Является ли это объяснение окончательным или за ним последуют более жесткие выводы, покажет проверка.