Нытвенский маслозавод оспаривает продажу доли свердловского агропредприятия в кассации

В 2025 году ООО «Маслозавод Нытвенский» планировало принять участие в торгах, однако пермскую компанию до аукциона не допустили. Торги проводило министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Победителем стало столичное АО «Смартпроект», которое выкупило ценные бумаги предприятия за 683,8 млн руб. В 2023 году компания уже выкупала на торгах 49% акций завода в Ирбите. Позже нытвенское предприятие обратилось в ФАС, которая признала незаконными действия минимущества Свердловской области. Прикамское общество добилось признания незаконными действий министерства, которое не допустило ООО к торгам из-за отсутствия данных о задатке.