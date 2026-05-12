Жительница Татарстана Альфинур Аскарова получила орден «Родительская слава»

Владимир Путин подписал указ о награждении жительницы Татарстана государственной наградой. На официальном уровне было объявлено о присвоении Альфинур Ибрагимовне Аскаровой ордена «Родительская слава».
В документе говорится, что высокая награда вручена за значительный вклад в укрепление семейных ценностей и достойное воспитание детей. Имя Аскаровой включено в список награждённых наряду с другими родителями из разных регионов России.
Орден «Родительская слава» — одна из главных государственных наград для многодетных семей, которым удалось вырастить достойных граждан страны.