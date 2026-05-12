Артист Денис Желтоухов из ХМТ готовит моноспектакль «Я -Утёсов»

Хабаровский краевой академический музыкальный театр готовит премьеру к 50-летию заслуженного артиста России Дениса Желтоухова, где он покажет моноспектакль «Я − Утёсов!» о жизни и творчестве легендарного исполнителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В программе вечера прозвучат произведения, ставшие символами эпохи: «У Черного моря», «Спасибо, сердце», «Московские окна», «Все хорошо, прекрасная маркиза», «У самовара», «Извозчик» и другие композиции из золотого фонда отечественной эстрады.
— Музыкальный спектакль «Я − Утёсов!» − это размышление о том, как остаться человеком, пройдя через огонь, воду и медные трубы славы, — сказал Денис Желтоухов. — Сила Леонида Утесова в его безусловной любви к дому, к людям и к музыке. Он «пел сердцем». В этом, я думаю, мы с ним похожи, потому что для меня очень важна семья -любовь, забота, ужин за общим столом, все это дает силы жить и оставаться честным в профессии.
Народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов служит в ХМТ больше 30 лет, он сыграл свыше 120 ярких ролей. Это и трогательный Чонкин в «Самолёте Вани Чонкина», который принес номинацию на «Золотую маску», и искрометный Фигаро, и глубокий образ Барона в «Мистере Икс». Зрителям навсегда запомнились Юрий Токмаков в «Девичьем переполохе», Пугачев в «Капитанской дочке», блистательный Полковник Чесней в «Здравствуйте, я ваша тётя!».
Денис Желтоухов попробовал себя и в кино, сыграв приказчика в историческом фильме «Золото Умальты».
Артист много работает над каждой ролью, а потому ему удается попасть в интонацию характера, в природу жанра. В его игре и озорство, и шарм, и гротеск.
Новая его работа будет, безусловно, интересна. Рассказать о судьбе любимейшего народом артиста Леонида Утесова -значит прожить на сцене его жизнь с радостями и печалями.
Спектакль состоится 24 мая на сцене ОДОРА.