Психотерапевт рассказал о пользе настольных игр

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Настольные игры могут помочь при стрессе, тревожных расстройствах и проблемах с холестерином, рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.
«Я часто назначаю настольные игры в качестве инструмента мягкой психокоррекции — особенно в семейной терапии и при работе с тревожными расстройствами… Есть и связь с холестерином, но не прямая. Хронический стресс люди часто “заедают” простыми углеводами и жирами. Когда пациент начинает регулярно получать удовольствие от настолок, у него падает тяга к нездоровой еде как к антидепрессанту», — пояснил газете ВЗГЛЯД Кульгавчук.
Настольные игры, отметил он, хорошо зарекомендовали себя как вспомогательный инструмент в программах снижения веса. Врачи при проведении таких программ обращают внимание не только на поведенческие привычки пациента, но и на его психоэмоциональное состояние.
Врач добавил, что игра возвращает человека в безопасное «детское» пространство, где нет реальной угрозы, но есть понятные правила. С точки зрения психосоматики, продолжает психотерапевт, настольные игры помогают снизить мышечное напряжение, нормализовать дыхание и пульс. Это особенно полезно для людей, склонных к паническим атакам и гипервентиляции.