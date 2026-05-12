Гол Юрова не спас "Миннесоту" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Колорадо"

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу "Колорадо"

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. «Колорадо» со счетом 5:2 обыграл «Миннесоту» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (27-я минута), Росс Колтон (47), Паркер Келли (52), Натан Маккиннон (60) и Брок Нельсон (60). У проигравших отличились Данила Юров (10) и Нико Штурм (50). В эпизоде с голом Юрова результативную передачу сделал Владимир Тарасенко.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в третий раз за 10 матчей нынешнего розыгрыша плей-офф не смог отметиться результативными действиями. Он входит в тройку лучших бомбардиров турнира с 14 очками (4 гола + 10 передач). Россиянин делит второе место с американским защитником «Миннесоты» Куинном Хьюзом (14; 4+10). Лидирует канадский форвард «Вегаса» Митч Марнер (16; 6+10).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Колорадо». Пятая игра противостояния пройдет на домашней арене «Колорадо». Она состоится в ночь на 14 мая по московскому времени.

«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата, в первом раунде клуб выиграл у «Лос-Анджелеса», победив со счетом 4−0 в серии. «Миннесота» по итогам «регулярки» заняла третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, а в первом раунде выиграла у «Далласа» (4−2).

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

