«Похоже, хана машине»: град размером с яйцо засняли под Волгоградом

Отметим, основной удар стихии приняли на себя поселения вблизи озера Лиман. Помимо Иловлинского района, сообщения о сильном граде приходили из Фроловского и Серафимовичского районов. Град у многих жителей повредил как плодовые деревья, так и высаженную в начале мая рассаду. Кадрами мини-апокалипсиса делятся жители региона в социальных сетях.