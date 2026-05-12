«Похоже, хана машине»: град размером с яйцо засняли под Волгоградом

11 мая на Волгоградскую область обрушился сильнейший шторм. В Иловлинском районе населённые пункты помимо ураганного ветра и ливня приняли на себя ещё и удар града. По информации местных жителей, оледеневшие осадки достигали размера немногим меньше куриного яйца. Происходящее очевидцы засняли на видео.

— Ветки с деревьев отлетают только так. Всё срубает на яблоне. Машине хана, наверное, она на улице осталась, — рассказал один из местных жителей.

Отметим, основной удар стихии приняли на себя поселения вблизи озера Лиман. Помимо Иловлинского района, сообщения о сильном граде приходили из Фроловского и Серафимовичского районов. Град у многих жителей повредил как плодовые деревья, так и высаженную в начале мая рассаду. Кадрами мини-апокалипсиса делятся жители региона в социальных сетях.

Фото и видео: max.ru.