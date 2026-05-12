В Хабаровске детской железной дороге хотят обнулить налог на имущество

В Хабаровске на заседании комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию депутаты рассмотрели законопроект об обнулении ставки налога на имущество для организаций, на балансе которых находятся детские железные дороги. Льготу планируют установить на период с 2026 по 2028 год, — сообщает Законодательная Дума Хабаровского края.
Речь идёт прежде всего о Дальневосточной детской железной дороге в Хабаровске. Это не просто аттракцион в парке, а полноценный учебный центр, где подростки получают первые практические навыки инженерных и технических профессий. Здесь школьники пробуют себя в роли машинистов, диспетчеров, дежурных и связистов.
Налоговую льготу предлагают направить на развитие учебной базы юных железнодорожников. Сэкономленные благодаря льготе средства организация должна будет направлять исключительно на содержание дороги и обновление материально-технической базы. По мнению депутатов, такая мера поможет сохранить и развивать систему дополнительного образования, которая десятилетиями готовит будущие кадры для железнодорожной отрасли.
Поправку в региональный закон о налоговых льготах депутаты поддержали единогласно.
Когда-то детская железная дорога была для многих первым билетом во взрослую профессию — с настоящими сигналами, формой и расписанием. И, похоже, в Хабаровске решили сохранить эту традицию не как музейный экспонат, а как работающую школу будущих инженеров.