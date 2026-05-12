Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске назвали самых креативных школьников края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился конкурс в области креативных индустрий «дорогатайга», который прошел в рамках краевого творческого фестиваля «Таланты без границ».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился конкурс в области креативных индустрий «дорогатайга», который прошел в рамках краевого творческого фестиваля «Таланты без границ».

Тематика этого года — «Истории тайги». Участниками стали 100 школьников в возрасте от 12 до 18 лет.

Ребята представили проекты, посвященные малой родине, природе и культурным образам тайги. В конкурсную программу вошли мультфильмы, короткометражные фильмы, серии фотографий, звуковые истории, открытки, стикерпаки, панно из глины на холсте по мотивам мифов народов России, а также авторские сумки, косметички и брелоки.

По итогам конкурса была оформлена выставка работ. Участники также прошли защиту проектов.

Церемония награждения победителей по направлениям состоялась в Красноярском краевом Дворце пионеров. В этом году впервые выбрали абсолютного победителя конкурса. Им стала Виктория Гудилина из Бирилюсского муниципального округа, сообщили в краевом министерстве образования.