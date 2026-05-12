В Красноярске назвали самых креативных школьников края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился конкурс в области креативных индустрий «дорогатайга», который прошел в рамках краевого творческого фестиваля «Таланты без границ».
Тематика этого года — «Истории тайги». Участниками стали 100 школьников в возрасте от 12 до 18 лет.
Ребята представили проекты, посвященные малой родине, природе и культурным образам тайги. В конкурсную программу вошли мультфильмы, короткометражные фильмы, серии фотографий, звуковые истории, открытки, стикерпаки, панно из глины на холсте по мотивам мифов народов России, а также авторские сумки, косметички и брелоки.
По итогам конкурса была оформлена выставка работ. Участники также прошли защиту проектов.
Церемония награждения победителей по направлениям состоялась в Красноярском краевом Дворце пионеров. В этом году впервые выбрали абсолютного победителя конкурса. Им стала Виктория Гудилина из Бирилюсского муниципального округа, сообщили в краевом министерстве образования.