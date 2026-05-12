Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У красноярца изъяли крупную партию нелегального этилового спирта (видео)

В отношении 46-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.

В отношении 46-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.

Деятельность мужчины оперативники пресекли в феврале этого года. В арендованном им гараже и в автомобиле обнаружили и изъяли 1170 литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью свыше 1,18 млн рублей.

По версии следствия, хранившийся спирт предназначался для дальнейшего незаконного оборота.

Мужчину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства приобретения спирта и планы по его реализации.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.