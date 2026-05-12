У красноярца изъяли крупную партию нелегального этилового спирта (видео)

В отношении 46-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.
Деятельность мужчины оперативники пресекли в феврале этого года. В арендованном им гараже и в автомобиле обнаружили и изъяли 1170 литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью свыше 1,18 млн рублей.
По версии следствия, хранившийся спирт предназначался для дальнейшего незаконного оборота.
Мужчину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства приобретения спирта и планы по его реализации.
