Мирошник заявил об атаках ВСУ на 20 субъектов России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ВСУ в период с 4 по 10 мая пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам и атаковали не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он добавил, что ВСУ при помощи БПЛА самолетного типа совершили налеты на гражданские объекты в Чечне, Чувашии, Мордовии, Пермском крае, Москве, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях.
«В глубоком тылу объектом агрессии стал город Чебоксары Чувашской Республики», — отметил Мирошник.