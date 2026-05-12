Мирошник заявил об атаках ВСУ на 20 субъектов России

Мирошник: ВСУ на прошлой неделе атаковали не менее 20 субъектов РФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ВСУ в период с 4 по 10 мая пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам и атаковали не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Нацисты также пытались увеличить и географию нанесения ударов по гражданским объектам. Атаками были затронуты не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны СВО», — говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что ВСУ при помощи БПЛА самолетного типа совершили налеты на гражданские объекты в Чечне, Чувашии, Мордовии, Пермском крае, Москве, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях.

«В глубоком тылу объектом агрессии стал город Чебоксары Чувашской Республики», — отметил Мирошник.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима.
