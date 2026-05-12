Выгоняют из сервантов. Как домашний фарфор становится музейным экспонатом

Недалеко от источников высококачественной гжельской глины в 1814 году мещанин Антон Сафронов открыл частный завод. В первые годы его мастера подражали работам заводов Гарднера и Попова, но позже добились самобытности. В экспозиции открытого хранения стекла и фарфора НГИАМЗ внимание привлекают изящные чашки с кокетливыми женскими образами. Возможно, мастера вдохновлялись изображениями из модных журналов тех лет? Две чашки в обновлённой экспозиции выставляются после реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика Грабаря. Изделия были в плачевном состоянии, у одного не было ручки. Мастера по кусочкам собрали чашки и даже смогли восстановить ту самую ручку.