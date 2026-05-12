Пасечник назвал вхождение ЛНР в РФ главным достижением с момента образования региона

Глава Луганской Народной Республики отметил, что жители ощущают реальную поддержку со стороны государства.

ЛУГАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, комментируя 12-ю годовщину республики, назвал вхождение ЛНР в состав России главным достижением с момента образования региона.

«Наше самое главное и долгожданное достижение — это возвращение домой. Мы стали полноправным субъектом нашей великой Родины, Российской Федерации. Это стало главной отправной точкой для нашего развития», — сказал он корреспонденту ТАСС.

По его словам, после воссоединения с Россией жители республики «чувствуют реальную поддержку государства». «Стабильно растут пенсии и зарплаты, в полной мере действуют все российские меры социальной помощи. Мы активно включились в реализацию национальных и региональных проектов. Для нашей молодежи открылись по-настоящему безграничные возможности для учебы, творчества и самореализации», — сообщил он.

Пасечник добавил, что одно из значимых достижений после вхождения ЛНР в состав России — преображение муниципалитетов региона. «Мы восстанавливаем социальные объекты, строим современные дороги, возрождаем промышленность и сельское хозяйство. Но особо хочу выделить возобновление жилищного строительства. Если раньше мы в основном восстанавливали разрушенное, то теперь — строим новое. Современное жилье позволит сотням семей улучшить условия проживания и уверенно строить будущее здесь, на родной земле», — отметил собеседник агентства.

Пасечник выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, правительству России и всем ее субъектам за помощь и поддержку республики. «И, конечно, слова особой признательности — нашей региональной команде и всем труженикам Луганщины», — добавил он.

О Дне ЛНР.

День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 12 мая. В этот день в регионе выходной.

12 лет назад, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на части территорий, подконтрольных Киеву, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине — 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР — 89,7%. На следующий день — 12 мая 2014 года — был провозглашен государственный суверенитет Луганской и Донецкой народных республик.

