Пасечник назвал вхождение ЛНР в РФ главным достижением с момента образования региона

12 лет назад, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на части территорий, подконтрольных Киеву, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине — 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР — 89,7%. На следующий день — 12 мая 2014 года — был провозглашен государственный суверенитет Луганской и Донецкой народных республик.