Дефицит врачей сохраняется в Казахстане

«По данным портала Enbek.kz, по профессии “акушер-гинеколог” на 469 вакансий приходится 100 резюме, “педиатр” — 448 вакансий и 139 резюме, “анестезиолог-реаниматолог” — 300 вакансий и 75 резюме», — говорится в сообщении во вторник.
По данным минтруда, в стране действует перечень из более чем 50 востребованных профессий, для которых предусмотрен упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов. В него входят высококвалифицированные кадры в сферах информационных технологий, здравоохранения, инженерии и креативной индустрии.
Как отмечается, соответствие перечню дает иностранным специалистам право на получение разрешения на постоянное проживание в Казахстане и служит инструментом привлечения кадров в приоритетные отрасли.
В ведомстве уточнили, что дефицит кадров также наблюдается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов. При этом значительное число вакансий приходится на специалистов в сфере информационных технологий — программистов приложений и графических дизайнеров.
По информации Единой системы учета трудовых договоров, по востребованным профессиям заключено более 45 тыс. договоров. Наибольшая доля приходится на разработчиков программного обеспечения — около 8 тыс., акушеров-гинекологов — 4,6 тыс., педиатров — 4,1 тыс. и программистов приложений — 3,5 тыс.
Также сообщается, что на иностранных работников оформлено 55 трудовых договоров, преимущественно по профессии «инженер по автоматизации».
В министерстве добавили, что в 2025 году на портале Enbek.kz по востребованным профессиям было опубликовано более 9 тыс. вакансий, при этом наибольший спрос также фиксировался на медицинских специалистов.