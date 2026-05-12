Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дефицит врачей сохраняется в Казахстане

Астана. 12 мая. КазТАГ — В Казахстане сохраняется дефицит кадров в сфере здравоохранения, несмотря на действующий упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

Источник: Аргументы и факты

«По данным портала Enbek.kz, по профессии “акушер-гинеколог” на 469 вакансий приходится 100 резюме, “педиатр” — 448 вакансий и 139 резюме, “анестезиолог-реаниматолог” — 300 вакансий и 75 резюме», — говорится в сообщении во вторник.

По данным минтруда, в стране действует перечень из более чем 50 востребованных профессий, для которых предусмотрен упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов. В него входят высококвалифицированные кадры в сферах информационных технологий, здравоохранения, инженерии и креативной индустрии.

Как отмечается, соответствие перечню дает иностранным специалистам право на получение разрешения на постоянное проживание в Казахстане и служит инструментом привлечения кадров в приоритетные отрасли.

В ведомстве уточнили, что дефицит кадров также наблюдается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов. При этом значительное число вакансий приходится на специалистов в сфере информационных технологий — программистов приложений и графических дизайнеров.

По информации Единой системы учета трудовых договоров, по востребованным профессиям заключено более 45 тыс. договоров. Наибольшая доля приходится на разработчиков программного обеспечения — около 8 тыс., акушеров-гинекологов — 4,6 тыс., педиатров — 4,1 тыс. и программистов приложений — 3,5 тыс.

Также сообщается, что на иностранных работников оформлено 55 трудовых договоров, преимущественно по профессии «инженер по автоматизации».

В министерстве добавили, что в 2025 году на портале Enbek.kz по востребованным профессиям было опубликовано более 9 тыс. вакансий, при этом наибольший спрос также фиксировался на медицинских специалистов.