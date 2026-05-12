«Сможет услышать мир»: казахстанка просит о помощи в сборе 113 тыс. долларов на операцию для дочери

Инкар: шанс услышать мир
Инкар всего четыре года, но она уже столкнулась с трудностями. Ее диагноз — двухсторонняя атрезия слухового прохода и кондуктивная тугоухость второй степени. Для того чтобы девочка смогла обрести слух, ее родители нашли врача в США, готового провести операцию.
«Мы боремся за шанс Инкар услышать этот мир. Диагноз был подтвержден в Республиканском детском центре и доктором из США. Чтобы вернуть Инкар слух, требуется высокотехнологичная операция стоимостью 113 000 долларов — по 56 500 долларов на каждое ухо», — рассказывает мама девочки, Жансая Адилькасымкызы.
Для семьи, где работает только муж и растет еще один ребенок, эта сумма неподъемна. Жансая обращается ко всем неравнодушным за поддержкой: «Любая помощь важна. Каждый вклад имеет значение. Даже небольшая помощь может приблизить нас к цели и подарить Инкар будущее, наполненное прекрасными звуками».
Мама верит, что с вашей помощью ее дочь сможет услышать этот мир.